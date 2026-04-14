Sigarette scattano i nuovi rincari | aumenti da 30 centesimi a pacchetto

A partire da mercoledì 15 aprile, i prezzi delle sigarette, sigari e tabacco trinciato subiranno un aumento di circa 30 centesimi a pacchetto, secondo quanto stabilito dalla recente manovra del governo. Questa variazione riguarda sia le confezioni di sigarette commercializzate sul mercato nazionale che i prodotti di tabacco trinciato. Le modifiche si applicano immediatamente, interessando tutti i punti vendita autorizzati.

Nuovi aumenti in arrivo per le sigarette. Scattano mercoledì 15 aprile i nuovi rincari dei prezzi per sigarette, sigari e tabacco trinciato previsti dal governo attraverso l’ultima Manovra. L’aumento per alcuni marchi arriverà fino ai 30 centesimi a pacchetto e non si limiterà al 2026. Gli aumenti delle accise sul tabacco saranno infatti progressivi e continueranno fino al 2028, come ricorda Assoutenti. Tra i marchi che subiranno aumenti dal 15 aprile ci sono John Player Special, Gualoises e West. L’aumento progressivo nel triennio che va dal 2026 al 2028 prevede che a crescere sia l’importo minimo fisso delle accise, rideterminando i coefficienti per il calcolo dell’accisa sui prodotti a tabacco riscaldato.🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

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Sigarette alle stelle: aumenti fino a 30 cent in più a pacchetto!

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