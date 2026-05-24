Ponte del 2 giugno | quali uffici comunali chiudono e quali garantiscono il servizio agli utenti

Il Comune di Ravenna ha annunciato che lunedì 1 giugno, in occasione del ponte del 2 giugno, i servizi pubblici essenziali e gli uffici che accolgono il pubblico resteranno aperti. La giornata di martedì 2 giugno, Festa della Repubblica, prevede invece la chiusura degli uffici comunali, con alcuni servizi garantiti solo per il giorno precedente. Non sono stati comunicati dettagli specifici su eventuali variazioni nelle modalità di accesso o su altri settori coinvolti.

In vista del ponte del 2 giugno, la Festa della Repubblica italiana, il Comune di Ravenna garantisce per l'intera giornata di lunedì 1 giugno l’erogazione dei servizi pubblici essenziali nonché di quelli che prevedono principalmente l’apertura al pubblico dei relativi uffici. Gli altri uffici. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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