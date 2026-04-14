Da domani, 15 aprile, entreranno in vigore nuovi aumenti dei prezzi per sigarette, sigari e tabacco trinciato, determinati dalle misure approvate con la legge di bilancio. La decisione riguarda diversi marchi e comporta una variazione al rialzo delle tariffe già in vigore. L’adozione di questa misura rappresenta l’ennesimo incremento tariffario nel settore del tabacco, con effetti diretti sui prezzi praticati al dettaglio.

Roma, 14 aprile 2026 - La tegola dell’inflazione tocca anche (e ancora una volta) le sigarette: scattano infatti da domani 15 aprile ulteriori aumenti dei prezzi per sigarette, sigari e tabacco trinciato, come effetto delle misure disposte dal governo attraverso la legge di bilancio. Non verranno risparmiate nemmeno le sigarette elettroniche. Di quanto sarà l’aumento. Per alcuni marchi l’aumento raggiungerà i 30 centesimi a pacchetto e non si fermerà quest’anno, perché si tratterà di aumenti progressivi che proseguiranno fino al 2028, ricorda Assoutenti. La manovra - ricorda l'associazione - prevede un aumento progressivo negli anni 2026-2028 dell'importo minimo fisso delle accise su sigarette, sigaretti e tabacco trinciato, e ridetermina i coefficienti per il calcolo dell'accisa sui prodotti a tabacco riscaldato.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Nuovo aumento per le sigarette (anche elettroniche) dal 15 aprile: quali marchi e di quanto salgono i prezzi

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