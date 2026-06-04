Sigarette ed ecig cambiano i prezzi dal 5 giugno Le modifiche su 13 prodotti | il taglio di 50 centesimi su quelle elettroniche

Dal 5 giugno sono in vigore nuovi prezzi per 13 prodotti del tabacco lavorato, come comunicato dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Tra le variazioni, si registra un taglio di 50 centesimi sui prezzi delle sigarette elettroniche. Le modifiche riguardano esclusivamente i prodotti elencati e sono state ufficializzate a partire dalla data indicata.

Da venerdì 5 giugno cambiano i prezzi di 13 prodotti del tabacco lavorato, come comunicato dall’ Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. La novità è doppia: accanto a un nuovo rialzo delle accise su alcune marche di sigarette tradizionali, per la prima volta dall’inizio dell’anno arriva anche un taglio. L’aumento vale tra i 10 e i 20 centesimi al pacchetto, mentre lo sconto interessa gli stick per le sigarette elettroniche, in gergo tecnico i tabacchi da inalazione senza combustione, che scendono di 50 centesimi. Quali sigarette aumentano di prezzo. I marchi toccati dall’aumento sono sei. Le varie versioni di Elixyr, stando ai listini riportati da Il Messaggero, passano da 5,20 a 5,30 euro al pacchetto, con un ritocco di dieci centesimi che coinvolge Elixyr Red, Elixyr Blue, Elixyr+ ed Elixyr+ X-Type. 🔗 Leggi su Open.online

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