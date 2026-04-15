Prezzi delle sigarette in aumento dal 15 aprile fino a 50 centesimi a pacchetto

A partire dal 15 aprile 2026, i prezzi delle sigarette e di altri prodotti da fumo aumenteranno fino a 50 centesimi a pacchetto. La modifica deriva dall’aggiornamento delle accise applicate su tabacco trinciato e sigarette, che comporterà un incremento dei costi per i consumatori. La variazione riguarda sia i prodotti già presenti sul mercato sia le nuove forniture che verranno messe in vendita dopo questa data.

Dal 15 aprile 2026 fumare costa di più: aumenta infatti il prezzo di sigarette, tabacco trinciato e a altri prodotti da fumo per via dell’ aggiornamento delle accise. I rincari, già annunciati da tempo, vanno dai 20 ai 50 centesimi a pacchetto. Colpiti sia marchi economici che prodotti di fascia più alta. Quanto costano le sigarette oggi. Guardando ai listini, le sigarette più diffuse si collocano ormai stabilmente sopra i 6 euro a pacchetto, con alcune varianti che arrivano a 6,80 euro. I marchi più costosi superano anche questa soglia: è il caso di Dunhill International, che raggiunge i 7,20 euro. Chi cerca di risparmiare trova ancora qualche opzione sotto i 5 euro, ma si tratta di una fascia sempre più ristretta.🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Prezzi delle sigarette in aumento dal 15 aprile fino a 50 centesimi a pacchetto Sigarette più care dal 2026: aumenti fino a 40 centesimi a pacchetto nei prossimi anni Leggi anche: Prezzi delle sigarette in aumento, +30 centesimi a pacchetto: le marche coinvolte Leggi anche: Sigarette, aumenti prezzi dal 13 febbraio: fino a 30 centesimi in più a pacchetto. Listino aggiornato