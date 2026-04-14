Da domani, 15 aprile, i prezzi delle sigarette, sigari e tabacco trinciato aumenteranno fino a 30 centesimi per pacchetto, a seguito delle disposizioni previste dalla legge di bilancio approvata dal governo. Questo incremento si applica a tutte le principali tipologie di prodotti del settore e rappresenta l’ennesimo aumento dei costi per i consumatori italiani.

Scattano da domani 15 aprile ulteriori rincari dei prezzi per sigarette, sigari e tabacco trinciato, come effetto delle misure disposte dal governo attraverso la legge di bilancio. Un aumento che per alcuni marchi raggiungerà i 30 centesimi a pacchetto e non si fermerà al 2026, in quanto gli aumenti delle accise sul tabacco saranno progressivi e proseguiranno fino al 2028, ricorda Assoutenti. Tra i marchi che aumenteranno da domani le John Player Special, Gauloises e le West. La manovra - ricorda l'associazione - prevede un aumento progressivo negli anni 2026-2028 dell'importo minimo fisso delle accise su sigarette, sigaretti e tabacco trinciato, e ridetermina i coefficienti per il calcolo dell'accisa sui prodotti a tabacco riscaldato.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Da domani scatta un altro rincaro per le sigarette, fino a +30 cent a pacchetto

10 Marche di Sigarette Perdute che Solo i Veri Italiani Ricordano

Sigarette, da domani nuovo rincaro: ecco quanto aumenterà il costo del singolo pacchettoScattano da domani, venerdì 13 marzo, nuovi rincari sui tabacchi lavorati che incideranno sulle spese dei fumatori italiani.

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