Da mercoledì 15 aprile, i prezzi delle sigarette, sigari e tabacco trinciato aumenteranno fino a 30 centesimi a pacchetto, in seguito alle nuove disposizioni introdotte dalla legge di bilancio del governo. Questa modifica interesserà i consumatori che acquistano prodotti del tabacco, con un incremento che entrerà in vigore a partire da questa data.

Da mercoledì 15 aprile scattano ulteriori rincari per i prezzi di sigarette, sigari e tabacco trinciato, effetto delle misure disposte dal governo attraverso la legge di bilancio. “Un aumento che per alcuni marchi raggiungerà i 30 centesimi a pacchetto e non si fermerà al 2026, in quanto gli incrementi delle accise sul tabacco saranno progressivi e proseguiranno fino al 2028 “, ricorda Assoutenti in una nota. Aumento progressivo negli anni 2026-2028. “La manovra prevede un aumento progressivo negli anni 2026-2028 dell’importo minimo fisso delle accise su sigarette, sigaretti e tabacco trinciato, e ridetermina i coefficienti per il calcolo dell’accisa sui prodotti a tabacco riscaldato.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Sigarette, da domani rincari fino a +30 centesimi a pacchetto

Sigarette più care dal 2026: aumenti fino a 40 centesimi a pacchetto nei prossimi anni

Prezzo sigarette aumenta, da domani 15 aprile nuovi rincari fino a 30 centesimi: la tabella completaA partire da domani, 15 aprile 2026, scatta una nuova tranche di rincari per sigarette e tabacco trinciato.

Da domani scatta un altro rincaro per le sigarette, fino a +30 cent a pacchettoScattano da domani 15 aprile ulteriori rincari dei prezzi per sigarette, sigari e tabacco trinciato, come effetto delle misure disposte dal governo...