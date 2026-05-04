Costituzione e strage di via Fani | incontro con il giornalista Filippo Boni

A Francavilla Fontana si terrà il terzo di una serie di incontri dedicati agli 80 anni della Costituzione Italiana, con particolare attenzione alla storia italiana e agli eventi che hanno portato alla sua creazione. Durante l’appuntamento, sarà presente un giornalista che approfondirà aspetti legati alla costituzione e ai fatti storici come la strage di via Fani. L’evento si inserisce in un percorso di riflessione sulla formazione della Repubblica e sui momenti chiave della sua storia.

FRANCAVILLA FONTANA - Una panoramica sulla storia italiana e sui più importanti fatti attorno ai quali sono ruotati l'avvento e la preparazione della Costituzione Italiana sarà al centro del terzo e penultimo appuntamento in programma a Francavilla Fontana dedicato agli 80 anni della Carta.🔗 Leggi su Brindisireport.it Notizie correlate Castelfranco di Sopra ricorda le vittime di via Fani con la presentazione del libro di Filippo BoniArezzo, 23 marzo 2026 – Questa sera alle ore 21, nei locali del Circolo MCL di Castelfranco di Sopra, sarà presentato il libro “Gli eroi di Via Fani”... Strage Via Fani: i parenti bloccano evento a BolognaUna ferma presa di distanza dai familiari delle vittime della strage di Via Fani ha scosso il dibattito pubblico a Bologna, dove un evento previsto...