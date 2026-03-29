Un rappresentante di Forza Italia ha dichiarato che il partito si impegnerà a fornire risposte alle esigenze del settore industriale. La comunicazione è arrivata in risposta alle richieste provenienti dal mondo delle imprese, che hanno espresso preoccupazioni e richieste di intervento. La dichiarazione è stata resa pubblica attraverso un intervento pubblico del portavoce del partito.

"Forza Italia è il partito che è sempre stato al fianco delle imprese e comprendiamo pienamente il grido di dolore che arriva dal mondo industriale. Lavoreremo come non mai, insieme al Governo, che ha già convocato il tavolo di rappresentanza datoriale per affrontare il tema della competitività e le difficoltà derivanti da una crisi internazionale senza precedenti". Così in una nota Maurizio Casasco, deputato di Forza Italia e Responsabile del Dipartimento Economia del partito. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Imprese, Casasco: "FI lavorerà per dare risposte al mondo industriale"

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