Siemens School Tech Awards | l’industria del futuro parte dai banchi di scuola

Siemens ha annunciato i vincitori dei Siemens School Tech Awards, un concorso dedicato a studenti e insegnanti. Le categorie premiate riguardano intelligenza artificiale, cybersecurity, robotica, smart factory ed efficienza energetica. L’obiettivo è promuovere l’interesse delle giovani generazioni verso le sfide tecnologiche che plasmeranno l’industria del futuro. Il concorso mira a incentivare progetti innovativi e a sensibilizzare sul ruolo della scuola nel preparare le nuove generazioni alle evoluzioni del settore industriale.

Presso Fondazione Dalmine sono andati in scena gli School Tech Awards. Oltre 80 progetti candidati e tre categorie competitive, con un chiaro messaggio: sono i nativi digitali a dover guidare la prossima rivoluzione tecnologica. IA, cybersecurity, robotica, smart factory ed efficienza energetica. Sono alcuni dei temi cruciali per il futuro industriale dell’Italia, un futuro che giocoforza vede nelle nuove generazioni i portabandiera di una rivoluzione tecnologica ancora tutta da scrivere. “L’uomo sarà al centro come non mai, dal lato della creatività e della coordinazione delle attività”, rassicura Masoero in merito alla crescita impetuosa dell’IA. 🔗 Leggi su Panorama.it

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Interfaces of the Future: Designing Human–Autonomy Partnerships Across Digital and Physical Worlds

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