Il PoliMi Sailing Team presenta Altea 2.0, un nuovo progetto sviluppato per partecipare alla SuMoth Challenge 2026. La barca utilizza tecnologie innovative che combinano velocità, meccatronica avanzata e materiali sostenibili. Questa iniziativa nasce tra i banchi di scuola, con l’obiettivo di portare avanti un approccio tecnico all’avanguardia nel settore della vela. Il team punta a migliorare le prestazioni della barca attraverso una progettazione innovativa e sostenibile.

Il PoliMi Sailing Team lancia Altea 2.0 per conquistare la SuMoth Challenge 2026, con innovazioni tecniche che uniscono velocità, meccatronica avanzata e materiali sostenibili. Contesto della competizione. La SuMoth Challenge 2026 è una gara internazionale che raduna 19 università da otto nazioni, tra cui Politecnico di Milano, Università di Padova, Politecnico di Torino e Università di Cagliari, pronte a confrontarsi con squadre inglesi, tedesche, svedesi e canadesi. L'evento culmina a Malcesine, sul Lago di Garda, dall'8 al 14 giugno, con fasi preliminari come il report tecnico già consegnato e lo speed test in arrivo. Il PoliMi Sailing Team, nato nel 2007, partecipa per la quinta volta con l'ambizione di difendere il titolo vinto nella edizione precedente grazie ad Altea.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - La vela del futuro nasce tra i banchi di scuola

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