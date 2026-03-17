Uno per tutti tutti per la pace Si parte dai banchi di scuola

Da lanazione.it 17 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Gli studenti e le studentesse della seconda media dell’istituto Don Bosco di Montecatini Terme hanno lanciato un messaggio di solidarietà e unità, scegliendo di partire dai banchi di scuola per promuovere la pace. L’iniziativa coinvolge ragazzi di diverse provenienze che si sono riuniti per condividere un momento di riflessione e impegno collettivo. La loro presenza e partecipazione dimostrano l’interesse delle nuove generazioni per un futuro di convivenza.

Anche noi studenti e studentesse della seconda media dell’istituto Don Bosco di Montecatini Terme abbiamo partecipato al concorso internazionale ’Un poster per la pace’ il cui tema di quest’anno è stato ’Uniti come una cosa sola’, promosso ed organizzato da Lions Club International di Montecatini Terme con lo scopo di affrontare e diffondere il concetto di pace fra i banchi di scuola. Ognuno di noi si è impegnato, sotto la guida del professore di Arte e Immagine, nella realizzazione della propria opera. Il 23 dicembre 2025 è stato il giorno della premiazione e proprio due alunni della nostra classe sono arrivati sul podio: Micol Colli nel... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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