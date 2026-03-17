Uno per tutti tutti per la pace Si parte dai banchi di scuola

Gli studenti e le studentesse della seconda media dell’istituto Don Bosco di Montecatini Terme hanno lanciato un messaggio di solidarietà e unità, scegliendo di partire dai banchi di scuola per promuovere la pace. L’iniziativa coinvolge ragazzi di diverse provenienze che si sono riuniti per condividere un momento di riflessione e impegno collettivo. La loro presenza e partecipazione dimostrano l’interesse delle nuove generazioni per un futuro di convivenza.

Anche noi studenti e studentesse della seconda media dell’istituto Don Bosco di Montecatini Terme abbiamo partecipato al concorso internazionale ’Un poster per la pace’ il cui tema di quest’anno è stato ’Uniti come una cosa sola’, promosso ed organizzato da Lions Club International di Montecatini Terme con lo scopo di affrontare e diffondere il concetto di pace fra i banchi di scuola. Ognuno di noi si è impegnato, sotto la guida del professore di Arte e Immagine, nella realizzazione della propria opera. Il 23 dicembre 2025 è stato il giorno della premiazione e proprio due alunni della nostra classe sono arrivati sul podio: Micol Colli nel... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Uno per tutti, tutti per la pace . Si parte dai banchi di scuola Articoli correlati Forza Italia si prepara al voto. Tutti sui banchi a scuola di politicaForza Italia si prepara agli appuntamenti elettorali del 2027: a Monza, dove si tornerà a votare per il sindaco, e in diversi comuni della Brianza. Tutti i francesi salutano Jasmine Paolini, tranne uno: Rinderknech, che si volta dall’altra parteDopo il successo di Jasmine Paolini in Italia-Francia della United Cup, la tennista italiana è stata salutata da tutti i componenti della panchina... ASSURDO: ILARY DIVENTA LA NUOVA BULLA DELLA SCUOLA E FA SOSPENDERE ZIA NICOLE! Approfondimenti e contenuti su Uno per tutti tutti per la pace Si... Discussioni sull' argomento Uno per tutti, tutti per la pace . Si parte dai banchi di scuola; Il Papa a Torrevecchia: tutti possiamo essere costruttori di pace e di riconciliazione; Ucraina, Zuppi ad Assisi: Tacciano le armi e si aprano spazi di dialogo; Papa a Santa Maria della Presentazione: imparare ad essere costruttori di pace nel mondo. Un utente su X sostiene che tutti indossino gli AirPods in modo errato, ma cosa dice ufficialmente Apple - facebook.com facebook "tutti gli operatori sono momentaneamente occupati. Vi preghiamo di riprovare più tardi". Sbang! Posso bestemmiare dopo che per 25 volte ho provato a prenotare una visita al CUP dell'Istituto Nazionale dei Tumori Dotarsi di un sistema dove si rimane in cod x.com