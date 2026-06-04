Una proposta di legge prevede di rendere la sicurezza stradale materia obbligatoria nelle scuole. La ministra ha annunciato che firmerà il provvedimento per implementare questa misura. La normativa mira a integrare l’insegnamento sulla sicurezza stradale nei programmi scolastici, senza specificare dettagli sui contenuti o le tempistiche. La proposta è stata annunciata in un contesto di iniziative legislative in materia di sicurezza.

FIRENZE – Una proposta di legge per introdurre la sicurezza stradale nelle scuole come materia obbligatoria. È questo l’obiettivo del progetto pilota nato dall’iniziativa dell’ associazione Gabriele Borgogni insieme ai Lions, che ha preso il via all’istituto Florentia Sport School – Liceo scientifico sportivo Dante Alighieri con il supporto del Consiglio regionale della Toscana. In Italia gli incidenti stradali rappresentano la prima causa di morte tra i giovani dai 15 ai 24 anni, un dato drammatico che questo percorso multidisciplinare punta a contrastare fornendo competenze concrete a tutti gli studenti. La raccolta delle firme necessarie per presentare la proposta di legge comincerà subito dopo l’estate, partendo proprio dagli istituti scolastici. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Sicurezza stradale nelle scuole, Saccardi: “Firmerò la legge per renderla materia obbligatoria”

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