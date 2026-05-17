Sicurezza stradale nelle scuole di Noci gli incontri promossi dall' associazione Vivi La Strada

Nelle scuole di Noci si sono svolti recentemente incontri dedicati alla sicurezza stradale, promossi dall'associazione Vivi la Strada. Questi incontri sono stati organizzati con l’obiettivo di sensibilizzare gli studenti sui comportamenti corretti da adottare durante la guida e come prevenire incidenti. L’iniziativa ha coinvolto diverse classi e ha visto la partecipazione di esperti del settore. La presenza degli studenti ha creato un momento di confronto diretto sulle norme di sicurezza e sui rischi legati alla strada.

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