Sicurezza stradale Valditara | Educazione civica al volante nelle scuole percorsi per maturità e consapevolezza

Il ministro dell’istruzione ha annunciato l’introduzione di percorsi di educazione civica nelle scuole, focalizzati sulla sicurezza stradale e sulla consapevolezza al volante. Le iniziative mirano a promuovere il rispetto e l’empatia tra gli studenti, con l’obiettivo di sensibilizzare sui comportamenti corretti durante la guida. La giornata dedicata al rispetto si concentra sull’importanza di considerare gli altri, anche nel contesto della mobilità e della convivenza stradale.