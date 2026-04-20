Sicurezza stradale Valditara | Educazione civica al volante nelle scuole percorsi per maturità e consapevolezza
Il ministro dell’istruzione ha annunciato l’introduzione di percorsi di educazione civica nelle scuole, focalizzati sulla sicurezza stradale e sulla consapevolezza al volante. Le iniziative mirano a promuovere il rispetto e l’empatia tra gli studenti, con l’obiettivo di sensibilizzare sui comportamenti corretti durante la guida. La giornata dedicata al rispetto si concentra sull’importanza di considerare gli altri, anche nel contesto della mobilità e della convivenza stradale.
"Questa è una giornata del rispetto, del rispetto verso l'altro, dell'empatia, cioè del saper sentire l'altro e non soltanto il nostro io". L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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Oggi a Roma ho visitato la Polizia Stradale, esempio concreto di impegno per la sicurezza stradale. Prevenzione, tecnologia ed educazione sono fondamentali per salvare vite. Gli incidenti restano una “pandemia silenziosa”. #RoadSafety #Roma #S x.com