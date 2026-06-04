Sicurezza è scontro tra Fd’I e Pd | La responsabilità è del Comune
Uno scontro politico si infiamma sulla sicurezza in città, con Fratelli d’Italia che accusa il Comune di essere responsabile. La discussione riguarda le misure adottate per garantire l’ordine pubblico e la gestione dei servizi di vigilanza. La polemica coinvolge anche il modo in cui vengono affrontate le criticità legate alla sicurezza urbana, con le parti che si accusano reciprocamente di inefficienza e mancanza di interventi concreti.
Si accende lo scontro politico sul tema della sicurezza in città. Fratelli d’Italia risponde alle recenti dichiarazioni del segretario del Partito Democratico Matteo Manni e respinge le accuse rivolte al centrodestra, sostenendo che il dibattito stia prendendo una direzione sbagliata rispetto alle reali preoccupazioni dei cittadini. "In un momento in cui i Pavullesi chiedono risposte concrete sul degrado e sulla sicurezza – afferma Federica Galloni, presidente e portavoce di Fd’I Pavullo – il Pd preferisce concentrare la propria attenzione su una polemica politica contro il centrodestra, dimenticando ruoli e responsabilità amministrative". Al centro della replica c’è l’affermazione secondo cui Pavullo sarebbe governata dal centrodestra da circa dieci anni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Cile, la telecamera riprende l'esatto momento del drammatico incidente - RTL 102.5
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