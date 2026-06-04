Uno scontro politico si infiamma sulla sicurezza in città, con Fratelli d’Italia che accusa il Comune di essere responsabile. La discussione riguarda le misure adottate per garantire l’ordine pubblico e la gestione dei servizi di vigilanza. La polemica coinvolge anche il modo in cui vengono affrontate le criticità legate alla sicurezza urbana, con le parti che si accusano reciprocamente di inefficienza e mancanza di interventi concreti.

Si accende lo scontro politico sul tema della sicurezza in città. Fratelli d’Italia risponde alle recenti dichiarazioni del segretario del Partito Democratico Matteo Manni e respinge le accuse rivolte al centrodestra, sostenendo che il dibattito stia prendendo una direzione sbagliata rispetto alle reali preoccupazioni dei cittadini. "In un momento in cui i Pavullesi chiedono risposte concrete sul degrado e sulla sicurezza – afferma Federica Galloni, presidente e portavoce di Fd’I Pavullo – il Pd preferisce concentrare la propria attenzione su una polemica politica contro il centrodestra, dimenticando ruoli e responsabilità amministrative". Al centro della replica c’è l’affermazione secondo cui Pavullo sarebbe governata dal centrodestra da circa dieci anni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Sicurezza, è scontro tra Fd’I e Pd: "La responsabilità è del Comune"

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Cile, la telecamera riprende l'esatto momento del drammatico incidente - RTL 102.5

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