Il dibattito tra il Partito Democratico e il Centrodestra si concentra sui fondi destinati alla sicurezza, con confronti aperti riguardo alle risorse assegnate per i progetti di Castelnuovo e Montale. Le dichiarazioni si susseguono, evidenziando divergenze di opinione sulla gestione e l’utilizzo di questi finanziamenti pubblici. Nessuna delle parti ha ancora annunciato azioni concrete, mentre le discussioni continuano a occupare l’attenzione pubblica e politica.

È botta e risposta tra Pd e Centrodestra per Castelnuovo e Montale sul tema della pubblica sicurezza. Ad attaccare questa volta è Ivana Fraulini, capogruppo del Partito Democratico in consiglio comunale, che rileva: "Nel corso dell’ultima seduta, il Consiglio comunale di Castelnuovo Rangone ha approvato la variazione al bilancio di previsione che, tra le altre cose, consentirà un investimento di 120mila euro sulla caserma dei carabinieri di Castelnuovo e di 240.000 euro per il nuovo presidio di Polizia locale unico dei Comuni di Castelnuovo, Castelvetro e Spilamberto, che si troverà nel nostro comune, in via Canobbia: lo ha fatto grazie ai voti favorevoli del centrosinistra e all’astensione del Gruppo Misto.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Bilancio, scontro Pd-centrodestra sui fondi stanziati per la sicurezza

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