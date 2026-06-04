Sicurezza arriva la camminata dei genitori in corso Italia | Non sarà una ronda
Un gruppo di genitori organizza una passeggiata in corso Italia per discutere di sicurezza. L'iniziativa, promossa su Facebook, non prevede ronde o azioni di sorveglianza, ma semplici incontri tra adulti. L'obiettivo è condividere esperienze e idee in modo informale, senza intenti di controllo o vigilanza. La camminata è prevista come occasione di confronto tra genitori, senza scopi di ordine pubblico o attività di pattuglia.
Niente ronde, bensì “un'occasione per fare due passi e scambiare quattro chiacchiere tra genitori”. Con questo spirito il gruppo Facebook “Genova Insicura” lancia una passeggiata in corso Italia per ritrovarsi dal vivo e confrontarsi sul tema della sicurezza in città.L'appuntamento è fissato. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
Segui gli aggiornamenti su Italia.
SHANGHAI ON WAR ALERT Hundreds of Emergency Shelters Appear & Chilling Medical Scandal!
Notizie e thread social correlati
Sicurezza, via al ’Controllo di comunità’. La vice Frosali: "Non è una ronda"È partito il nuovo programma di controllo di comunità, che coinvolge i cittadini nel monitoraggio del territorio.
"La via dei borghi marscianesi", arriva la prima edizione della camminata non competitiva di lunga distanzaÈ stata annunciata a palazzo Donini la prima edizione di una camminata non competitiva di lunga distanza chiamata “La via dei borghi marscianesi”.
Si parla di: Sicurezza, arriva la camminata dei genitori in corso Italia: Non sarà una ronda; Arriva la ’StraBassotti’. Non solo passeggiata. Spazio alla solidarietà.