Sicurezza arriva la camminata dei genitori in corso Italia | Non sarà una ronda

Notizia in breve

Un gruppo di genitori organizza una passeggiata in corso Italia per discutere di sicurezza. L'iniziativa, promossa su Facebook, non prevede ronde o azioni di sorveglianza, ma semplici incontri tra adulti. L'obiettivo è condividere esperienze e idee in modo informale, senza intenti di controllo o vigilanza. La camminata è prevista come occasione di confronto tra genitori, senza scopi di ordine pubblico o attività di pattuglia.