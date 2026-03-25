La via dei borghi marscianesi arriva la prima edizione della camminata non competitiva di lunga distanza

È stata annunciata a palazzo Donini la prima edizione di una camminata non competitiva di lunga distanza chiamata “La via dei borghi marscianesi”. L’evento si terrà domenica 26 aprile e avrà come punto di partenza la città di Marsciano. La manifestazione prevede un percorso attraverso i borghi del territorio, senza gare o premi legati alla velocità.

Presentata a palazzo Donini la prima edizione della camminata non competitiva di lunga distanza “La via dei borghi marscianesi”, in programma domenica 26 aprile con partenza da Marsciano. L'evento, promosso dal Comune di Marsciano e organizzato all’associazione L’Olivo e la Ginestra, propone un’esperienza aperta a tutti, dal principiante al camminatore esperto, con quattro percorsi tra cui scegliere: 8, 13, 26 e 35 chilometri, quattro distanze progressive sullo stesso percorso panoramico per offrire a tutti gli appassionati di walking e natura la possibilità di scoprire il cuore del territorio marscianese. I partecipanti percorreranno un itinerario unico che attraversa borghi storici, colline e strade bianche, con partenza prevista alle ore 8 di domenica 26 aprile da Marsciano. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it © Perugiatoday.it - "La via dei borghi marscianesi", arriva la prima edizione della camminata non competitiva di lunga distanza Articoli correlati Leggi anche: Prima edizione della 'Active Woman Walk', camminata solidale nel giorno della festa della donna Leggi anche: 'Love Walk', tutto pronto per la nona edizione della camminata della solidarietà Approfondimenti e contenuti su borghi marscianesi Discussioni sull' argomento Il 26 aprile camminata La via dei borghi marscianesi; A Marsciano l’opera del cardinale Francesco Satolli. La via dei borghi marscianesi, arriva la prima edizione della camminata non competitiva di lunga distanzaPresentata a palazzo Donini la prima edizione della camminata non competitiva di lunga distanza La via dei borghi marscianesi, in programma domenica 26 aprile con partenza da Marsciano. L'evento, ... perugiatoday.it Il 26 aprile camminata La via dei borghi marscianesiL’iniziativa, che porterà i partecipanti nel cuore del territorio marscianese, verrà presentata mercoledì 25 marzo, alle ore 10:15, presso la sala Fiume di Palazzo Donini ... iltamtam.it La Via dei Borghi Marscianesi - Walk Marathon - facebook.com facebook