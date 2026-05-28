È partito il nuovo programma di controllo di comunità, che coinvolge i cittadini nel monitoraggio del territorio. La vice sindaca ha precisato che non si tratta di ronde, ma di un’attività di collaborazione tra residenti e forze dell’ordine. I cittadini saranno invitati a segnalare situazioni sospette, contribuendo alla sicurezza senza sostituirsi alle forze dell’ordine. Il progetto mira a rafforzare il senso di sicurezza senza interventi autonomi.

Gli occhi dei cittadini come alleati delle forze dell’ordine per blindare il territorio. Si chiama “Controllo di Comunità” il nuovo progetto di sicurezza partecipata varato dal Comune di San Casciano in Val di Pesa, in stretta sinergia con l’ Arma dei Carabinieri e la polizia locale dell’Unione del Chianti Fiorentino. L’obiettivo è chiaro: innalzare il livello di sicurezza e prevenire i reati attraverso una rete attiva tra istituzioni e residenti. Il debutto ufficiale è avvenuto martedì sera con l’incontro al Convento dei Cappuccini con il primo incontro pubblico per l’area di “Castagnolo”, finalizzato a raccogliere le adesioni. Il prossimo appuntamento avverrà presso la Pieve di Decimo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Sicurezza, via al ’Controllo di comunità’. La vice Frosali: "Non è una ronda"

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