Sicurezza a Milano Piantedosi | I reati calano enormemente ma l' età dei criminali si abbassa

Il ministro dell’interno ha riferito che i reati a Milano sono diminuiti significativamente, ma l’età dei criminali si è abbassata. I dati ufficiali mostrano una riduzione degli atti criminosi, mentre si registra un aumento di giovani coinvolti. La criminalità si presenta più giovane, spietata e imprevedibile rispetto al passato. Non sono stati forniti dettagli sui tipi di reati o sulle modalità di questa trasformazione.

Una città a due facce, dove la criminalità arretra vistosamente sul piano statistico ma si fa più giovane, spietata e imprevedibile. È la fotografia di Milano scattata dal ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, al termine del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica. La. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

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SICUREZZA, PIANTEDOSI: A MILANO CALANO REATI MA ANCHE ETÀ DI CHI LI COMPIE

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Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi interviene sulla sicurezza a Milano. I dati confermano un calo generale dei reati nei primi mesi dell'anno, ma si registra un preoccupante abbassamento dell'età di chi li commette. Aggiungi LaPresse alle tue fonti preferit x.com

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