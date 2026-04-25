Dl Sicurezza Piantedosi dice che i reati sono in calo ma il suo ministero si dimentica di aggiornare i dati

Negli ultimi giorni, il ministro dell'Interno ha affermato che i reati in Italia sono diminuiti, ma non sono stati forniti dati ufficiali aggiornati a supporto di questa dichiarazione. Nonostante le dichiarazioni pubbliche, non esistono fonti ufficiali o recenti statistiche che confermino questa riduzione. La discrepanza tra le affermazioni e le informazioni disponibili ha attirato l’attenzione di chi monitora i numeri legati alla sicurezza nel paese.

Il ministro dell'Interno da diversi giorni dice che i reati in Italia sono diminuiti. Tuttavia questi dati non sono riscontrabili da nessuna parte. Il suo ministero non li ha aggiornati e - fanno sapere fonti interne contattate da Fanpage - non si sa quando verranno pubblicati.🔗 Leggi su Fanpage.it

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