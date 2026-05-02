Taranto il sindaco rilancia al Governo | Servono più uomini delle Forze dell’Ordine

Il sindaco di Taranto ha nuovamente rivolto un appello al Governo, evidenziando la necessità di aumentare il numero di agenti delle Forze dell’Ordine presenti sul territorio. La richiesta si inserisce in un contesto di attenzione crescente sulla sicurezza locale e mira a rafforzare la presenza delle forze di polizia nella città ionica. La comunicazione è stata diffusa mediante un comunicato pubblico, senza ulteriori dettagli sui numeri richiesti o sui tempi di intervento.

Tarantini Time Quotidiano Il sindaco di Taranto torna a chiedere al Governo un rafforzamento degli organici delle Forze di Polizia sul territorio ionico. La richiesta arriva dopo il riscontro ricevuto dal Ministro alla lettera inviata nei mesi scorsi dall’amministrazione comunale per sollecitare maggiore attenzione sul tema della sicurezza in città. Nel prendere atto della disponibilità manifestata dal Ministero ad avviare un confronto in sede locale, il primo cittadino ha ribadito le criticità che continuano a caratterizzare il territorio tarantino. Tra queste, le persistenti incertezze economiche e produttive legate al principale sito industriale cittadino e il rischio di un progressivo indebolimento del tessuto sociale.🔗 Leggi su Tarantinitime.it © Tarantinitime.it - Taranto, il sindaco rilancia al Governo: “Servono più uomini delle Forze dell’Ordine” Notizie correlate Forze dell’ordine, più pensionamenti e organici ancora sottodimensionati. Il governo corre ai ripartiLa sicurezza è al centro dei discorsi della maggioranza, ma i numeri sui dipendenti delle forze di polizia sono impietosi. Rave party sulle colline a Montecatini Val di Cecina con 800 partecipanti. Il sindaco: “Bene l’intervento delle forze dell’ordine”PISA – Rave party sulle colline dell’alta Val di Cecina, nel Pisano, in particolare nell’area del Parco eolico di Montecatini Val di Cecina: almeno... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: EX ILVA/ Stop alla centrale: Acciaierie d'Italia impugna l'ordinanza del sindaco di Taranto; Kyma Ambiente, confronto in Regione per il rilancio della municipalizzata; Il presidente Spalluto con i sindacati per il rilancio di Kyma Ambiente; Ex Ilva, Tar Lecce sospende ordinanza sindaco Taranto su stop a centrale termoelettrica. Raccolta differenziata a Taranto, il caso di Kyma Ambiente approda in RegioneChiesta una nuova audizione urgente con la presenza del sindaco di Taranto Piero Bitetti e del governatore pugliese Antonio Decaro Mentre a Bari prende piede la rivoluzione dei cassonetti intelligent ... ambienteambienti.com Taranto, il sindaco scrive al ministro Piantedosi: Rafforzare la sicurezzaIl sindaco di Taranto scrive al ministro Piantedosi per chiedere il rafforzamento degli organici delle Forze di Polizia. Proposta anche un’area comunale per una Scuola di Polizia. trmtv.it Taranto, sindaco Bitetti critica confronto tra Giorgia Meloni e Mussolini al Primo Maggio - facebook.com facebook Primo Maggio in piazza, tra polemiche e attacchi al governo. A Taranto foto Meloni-Mussolini, a Roma Delia nel mirino per aver cambiato Bella Ciao. #ANSA x.com