Sicurezza a Milano | Albiani denuncia l’abbandono delle stazioni

Un esponente politico ha denunciato l’abbandono delle stazioni ferroviarie e metropolitane a Milano, evidenziando come la frammentazione tra l’azienda dei trasporti pubblici e le ferrovie crei zone d’ombra pericolose. La questione riguarda anche chi dovrebbe finanziare concretamente il potenziamento della sicurezza nelle stazioni, lasciando in sospeso le responsabilità tra i diversi enti coinvolti. La denuncia si concentra sulla mancanza di interventi adeguati per garantire la sicurezza dei passeggeri.

Perché la frammentazione tra Atm e Ferrovie crea zone d'ombra pericolose? Chi deve finanziare concretamente il potenziamento della sicurezza nelle stazioni? Come può la Polizia locale intervenire senza accesso al sistema Sdi? Quali risorse mancano per contrastare le gang alla stazione Certosa??? In Breve Investimento sicurezza 50 milioni con soli 5 milioni dalla Regione e 4 dal Governo 8 giugno Consiglio comunale per introdurre il taser nella dotazione della Polizia locale Ge . 🔗 Leggi su Ameve.eu

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