Pasqua blindata a Milano | il piano sicurezza del prefetto tra stazioni Duomo e autostrade

A Milano sono stati rafforzati i controlli di sicurezza in vista delle festività pasquali. Sono state intensificate le verifiche nelle zone commerciali, turistiche, nelle stazioni ferroviarie e presso i luoghi di culto. Il piano è stato predisposto dal prefetto e prevede sia controlli fissi sia posti di blocco mobili lungo le autostrade e nelle aree più frequentate della città.

Dai luoghi di culto alle aree commerciali e turistiche, dalle stazioni alle autostrade: ecco dove saranno intensificati i controlli in vista di Pasqua Più controlli fissi e dinamici nelle aree commerciali e turistiche di Milano, nelle stazioni ferroviarie e presso i luoghi di culto in vista delle imminenti festività pasquali (la Pasqua, nel 2026, cade di domenica 5 aprile). Lo si è deciso mercoledì 25 marzo nel comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza, presieduto dal prefetto Claudio Sgaraglia. Controlli intensificati anche per garantire la circolazione ferroviaria, potenziando i servizi della Polfer nelle stazioni e a bordo dei treni. 🔗 Leggi su Milanotoday.it © Milanotoday.it - Pasqua blindata a Milano: il piano sicurezza del prefetto tra stazioni, Duomo e autostrade Articoli correlati Stazioni da incubo, allarme sicurezza. Roma Termini, due aggressioni: cosa prevede l’ordinanza del prefettoRoma, 11 gennaio 2026 – Notte da incubo sabato a Roma Termini: due aggressioni in mezz’ora, tra le 22. Visita del prefetto in Casentino: "Il piano sicurezza funziona rafforziamo la prevenzione"Visita del prefetto Clemente di Nuzzo in Casentino per analizzare con forze dell’ordine e sindaci la sicurezza nella vallata. Contenuti e approfondimenti su Pasqua blindata Argomenti discussi: Pasqua blindata a Milano: il piano sicurezza del prefetto tra stazioni, Duomo e autostrade; Pasqua blindata, la paura della guerra in Iran arriva anche in Italia: gli italiani tagliano su viaggi e tavola.