Una persona è stata accoltellata mortalmente durante la notte a Milano. La polizia indaga sull’evento, avvenuto vicino a una delle principali stazioni ferroviarie della città. Testimoni riferiscono di un’area poco sorvegliata e di un alto livello di degrado. Il sindaco ha commentato che la sicurezza è stata sottovalutata da anni da alcune forze politiche. La vittima non è ancora stata identificata. La zona è stata isolata per le indagini.

Milano, 27 maggio 2026 – Non si ferma l a polemica politica sull ’accoltellamento mortale avvenuto la notte scorsa a Milano. Sull’aggressione si è espresso anche il governatore Attilio Fontana. Questa mattina dal Pd lombardo è arrivato un affondo sul tema degli scali ferroviari cittadini, diventati “terra di nessuno”. Accuse rispedite al mittente dal governatore, che punta il dito contro “una certa politica” che avrebbe – a suo parere – sottovalutato il problema della sicurezza. https:www.ilgiorno.itvideorissa-alla-stazione-di-milano-certosa-accoltellato-un-ragazzo-rdhs6cyv Fontana: "Problema sottovalutato per anni da una certa politica”. Sulla situazione sicurezza "come Regione purtroppo non abbiamo mezzi per poter intervenire – ha detto il numero uno di Palazzo Lombardia –. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Accoltellamento a Milano e stazioni “terra di nessuno”, Fontana: una certa politica ha sottovalutato problema sicurezza per troppi anni

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Milano, accoltellamento allinterno di un cortile in via Gola

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