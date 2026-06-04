Sicilia via libera | lo stato d’emergenza resta per altri 12 mesi

Lo stato di emergenza in Sicilia è stato prorogato di 12 mesi. Sono stati assegnati 19 milioni di euro per interventi specifici. Non sono stati ancora comunicati i comuni tra Catania e Messina che riceveranno gli interventi strutturali. La proroga permette di continuare a gestire le emergenze e pianificare interventi di prevenzione e sicurezza. La decisione è stata formalizzata senza modifiche rispetto alla precedente.

Come verranno utilizzati i 19 milioni di euro già stanziati?. Quali comuni tra Catania e Messina riceveranno gli interventi strutturali?. Perché questa proroga non prevede l'immissione di nuovi fondi pubblici?. Chi dovrà garantire il completamento dei lavori entro la scadenza?.? In Breve Eventi meteorologici critici tra 10 novembre 2024 e 2 febbraio 2025.. Danni significativi a Acireale, Giarre e Ripposto nelle province di Catania e Messina.. Risorse totali già allocate pari a 19 milioni e 50mila euro.. Proposta del Ministro per la Protezione Civile e Politiche del mare Musumeci..? I dati Secondo Eurostat, la variazione trimestrale del PIL italiano: 0,3% (Q1 2026). 🔗 Leggi su Ameve.eu

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