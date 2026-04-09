Stato di emergenza per 12 mesi 15 milioni per l' Abruzzo | via libera dal Consiglio dei ministri
Il Consiglio dei ministri ha approvato lo stato di emergenza di 12 mesi per le regioni Abruzzo, Basilicata, Molise e Puglia. La decisione è stata presa su proposta del ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare, a seguito di eventi meteorologici eccezionali che si sono verificati recentemente. Per queste aree sono stati stanziati 15 milioni di euro per interventi di assistenza e prevenzione.
Stato di emergenza della durata di 12 mesi per Abruzzo, Basilicata, Molise e Puglia. È quando disposto dal Consiglio dei ministri, su proposta del ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare, Nello Musumeci, a seguito degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
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