Stato di emergenza per 12 mesi 15 milioni per l' Abruzzo | via libera dal Consiglio dei ministri

Il Consiglio dei ministri ha approvato lo stato di emergenza di 12 mesi per le regioni Abruzzo, Basilicata, Molise e Puglia. La decisione è stata presa su proposta del ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare, a seguito di eventi meteorologici eccezionali che si sono verificati recentemente. Per queste aree sono stati stanziati 15 milioni di euro per interventi di assistenza e prevenzione.