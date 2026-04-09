Frane smottamenti e strade bloccate | il Consiglio dei Ministri dichiara lo stato di emergenza per 12 mesi

Il governo ha annunciato lo stato di emergenza per le regioni Abruzzo, Basilicata, Molise e Puglia a causa di frane, smottamenti e strade bloccate. La misura durerà 12 mesi e riguarda aree colpite da eventi atmosferici intensi. La decisione si è resa necessaria per far fronte alle difficoltà causate dall’instabilità del terreno e dai danni alle infrastrutture nelle zone interessate.