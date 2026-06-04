Corruzione | indagati il deputato Riccardo Gallo e il manager Asp Capodieci | chiesto l' arresto
La Procura della Repubblica di Caltanissetta ha notificato l'invito a comparire per interrogatorio preventivo a sette persone coinvolte nell'operazione "Corte dei miracoli", un'inchiesta che riguarda presunte irregolarità nella gestione del Cefpas, il Centro per la formazione permanente e. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
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