Corruzione al Cefpas chiesto l' arresto per il deputato Riccardo Gallo e il manager Asp Capodieci

La Procura della Repubblica di Caltanissetta ha notificato l'invito a comparire per interrogatorio preventivo a sette persone coinvolte nell'operazione "Corte dei miracoli", un'inchiesta che riguarda presunte irregolarità nella gestione del Cefpas, il Centro per la formazione permanente e. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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Corruzione al Cefpas: per 8 indagati chiesto arresto, anche per deputato Riccardo Gallo

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Corruzione, chiesta cattura del deputato Riccardo Gallo e del direttore dell’Asp CapodieciPerquisizioni in corso del deputato agrigentino e del dirigente generale dell’Asp di Agrigento. Gli indagati sono 8 e per tutti è stato chiesto l’arresto ... grandangoloagrigento.it

Inchiesta Cefpas: indagato anche il deputato regionale Riccardo Gallo AfflittoIl deputato Riccardo Gallo Afflitto è indagato con l'accusa di corruzione, insieme ad altre sette persone, per la gestione Cefpas. meridionews.it