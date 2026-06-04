Sicilia cardioprotetta all' Ars presentato un disegno di legge per azzerare i tempi di primo soccorso

Notizia in breve

È stato presentato un disegno di legge all'Assemblea regionale siciliana per ridurre i tempi di intervento in emergenze cardiache. La proposta prevede l'installazione di defibrillatori semiautomatici nei condomini e corsi di formazione per i cittadini. L'obiettivo è aumentare la prevenzione e migliorare la risposta in caso di arresto cardiaco.