Sicilia cardioprotetta all' Ars presentato un disegno di legge per azzerare i tempi di primo soccorso
È stato presentato un disegno di legge all'Assemblea regionale siciliana per ridurre i tempi di intervento in emergenze cardiache. La proposta prevede l'installazione di defibrillatori semiautomatici nei condomini e corsi di formazione per i cittadini. L'obiettivo è aumentare la prevenzione e migliorare la risposta in caso di arresto cardiaco.
Defibrillatori semiautomatici nei condomini, corsi di formazione e tanta prevenzione è così che Controcorrente immagina l'Isola partendo da una proposta semplice ma innovativa. Un disegno di legge che è nato insieme ai membri della commissione Blsd del distretto del Rotary 2110 Sicilia e Malta. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
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