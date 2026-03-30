Psicologo nei pronto soccorso presentato un disegno di legge all' Ars

Due deputati regionali del gruppo Mpa–Grande Sicilia hanno presentato all’Ars un disegno di legge che prevede l’inserimento della figura dello psicologo nei pronto soccorso dell’isola. La proposta riguarda l’istituzione di questa figura professionale all’interno delle strutture di emergenza per assistere i pazienti durante i interventi di emergenza.

I deputati regionali del gruppo Mpa–Grande Sicilia, Santo Primavera e Giuseppe Lombardo, hanno presentato all’Assemblea regionale siciliana un disegno di legge che introduce la figura dello psicologo all’interno dei pronto soccorso dell’Isola. L’iniziativa nasce dalla consapevolezza che il sistema sanitario non deve limitarsi a rispondere ai bisogni clinici immediati, ma deve saper affrontare anche le fragilità psicologiche che emergono nei momenti di emergenza. Le aree di attesa dei pronto soccorso, infatti, sono spesso luoghi ad alta tensione emotiva, segnati da ansia, paura e incertezza, condizioni che possono generare stress e conflitti sia tra utenti che nei confronti del personale sanitario. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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