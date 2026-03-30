I deputati regionali del gruppo Mpa-Grande Sicilia hanno depositato un disegno di legge presso l’Assemblea Regionale Siciliana che prevede l’inserimento della figura dello psicologo nei pronto soccorso dell’isola. La proposta mira a integrare questa figura professionale nelle strutture di emergenza, senza specificare ulteriori dettagli sulle modalità di attuazione o sui tempi di approvazione.

"Con questo provvedimento - dichiarano i deputati autonomisti Primavera e Lombardo - vogliamo compiere un passo concreto verso una sanità più umana e completa, capace di prendersi cura della persona nella sua interezza" L’iniziativa nasce dalla consapevolezza che il sistema sanitario non deve limitarsi a rispondere ai bisogni clinici immediati, ma deve saper affrontare anche le fragilità psicologiche che emergono nei momenti di emergenza. Le aree di attesa dei pronto soccorso, infatti, sono spesso luoghi ad alta tensione emotiva, segnati da ansia, paura e incertezza, condizioni che possono generare stress e conflitti sia tra utenti che nei confronti del personale sanitario. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

© Cataniatoday.it - Presentato all'Ars il disegno di legge per istituire lo psicologo nei pronto soccorso

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