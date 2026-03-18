Nel centro storico di Ascoli, molti negozi sono chiusi e la situazione commerciale si fa sempre più difficile. Gregorio Cappelli, consigliere di opposizione e membro della lista civica ‘Ascoli Bene Comune’, ha criticato l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Marco Fioravanti, evidenziando diverse scelte ritenute sbagliate. La crisi nei negozi è diventata un tema di discussione tra i cittadini e le forze politiche locali.

La crisi del commercio nel centro storico di Ascoli appare sempre più evidente. A denunciarlo è il consigliere comunale di opposizione Gregorio Cappelli, esponente della lista civica ‘Ascoli Bene Comune’, che punta il dito contro l’operato dell’amministrazione guidata dal sindaco Marco Fioravanti. I dati sono quelli forniti da Confcommercio e sono in effetti piuttosto preoccupanti: Ascoli è nona su una classifica di 122 per serrande abbassate, tanto che il capoluogo piceno segna una diminuzione del 33,4% delle attività economiche e commerciali, un dato che lo colloca appunto tra i primi dieci comuni italiani con la contrazione più marcata del tessuto imprenditoriale urbano. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Negozi chiusi, Cappelli: "Tante scelte sbagliate"

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