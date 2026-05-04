Juventus-Verona | scelte sbagliate di Spalletti?

La Juventus torna a perdere punti in casa contro l'Hellas Verona, squadra già retrocessa, interrompendo così una serie di risultati positivi. La partita si conclude con la squadra ospite che ottiene un risultato inatteso, rallentando la rincorsa ai posti di qualificazione in Champions League. La sconfitta rappresenta un ulteriore passo falso per i bianconeri, che cercano di recuperare terreno in campionato.

La Juventus viene frenata ancora una volta, da una squadra ormai già retrocessa: Hellas Verona, che rallenta la corsa Champions dei bianconeri per la seconda volta in questa stagione di campionato. Se durante la precedente partita contro il Verona i tifosi attribuirono il pareggio ad un errore arbitrale, le polemiche questa volta si scagliano contro il tecnico bianconero e le scelte apportate durante la partita in corso. L’ennesima conferma. Un ennesima conferma di un attacco che manca di finalizzazione, di mettere a segno proprio in un momento cruciale della stagione che vede i bianconeri in una corsa spietata verso la Champions seguita da Como e Roma.🔗 Leggi su Stilejuventus.com

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