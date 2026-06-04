Si sblocca il lungomare Europa? Lottizzazione ’Carola’ in Consiglio

Dopo più di tre anni, la pratica della lottizzazione ‘Carola’ sul lungomare Europa è stata discussa in Consiglio comunale. La società milanese coinvolta aveva presentato un progetto di sviluppo su un ampio terreno della zona. La delibera riguarda la conclusione dell’iter autorizzativo e la definizione delle eventuali condizioni per la realizzazione dell’intervento. La discussione si è concentrata sulle modalità di approvazione e sulle eventuali modifiche al progetto originario. La decisione finale è attesa nelle prossime sedute.

A distanza di oltre tre anni dal primo passaggio consiliare, è arrivato il tempo di chiudere la pratica della lottizzazione ‘Carola’ (dal nome della facoltosa società milanese che ha voluto investire su un ampio terreno del lungomare Europa con un progetto milionario). Stasera infatti approda in Consiglio comunale la variante relativa all’area progetto turistica (58mila metri quadri) per l’approvazione definitiva. Si è sbloccata in tempi tutto sommato rapidi l’impasse che si era creata a febbraio quando, su espressa richiesta della Soprintendenza, si era reso necessario un ulteriore passaggio che aveva indotto la Provincia di Fermo a effettuare un piccolo passo indietro nella procedura della Valutazione Ambientale Strategica (Vas). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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