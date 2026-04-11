L'opposizione ha segnalato una controversia sulla lottizzazione, affermando che non si sono resi conto dei cambiamenti recenti. La discussione si concentra sul fatto che alcune decisioni non riflettono più le esigenze attuali. Recentemente, si sono susseguite dichiarazioni e interventi che evidenziano divergenze tra le varie forze politiche sulla gestione del territorio. La questione rimane al centro del dibattito pubblico, con posizioni contrapposte su come procedere.

Roberto Cingolani è stato un ottimo ministro dell’Ambiente. Qualcuno a sinistra pensava che aver messo Transizione ecologica nel nome del dicastero bastasse a spianare la strada alle follie green, e invece Cingolani passò le giornate a spiegare che bisognava fare i conti con la realtà, spingere sul nucleare e riaprire i pozzi di idrocarburi nell’Adriatico. Nominato a capo di Leonardo, il nostro gioiello dell’aerospazio e della difesa, il fisico prestato all’attività manageriale non è stato da meno. I conti sono andati bene, gli ordini sono cresciuti e il titolo, sotto la sua guida, è volato in Borsa. Ma dal 2023 ad oggi è passata, in termini geopolitici, un’era geologica.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - L'opposizione denuncia la lottizzazione: non si è accorta che il mondo è cambiato

Il cinema come denuncia politica: da L'Agente Segreto ai film che hanno cambiato la StoriaSe L'Agente Segreto rievoca il Brasile del 1977, ecco altri titoli che hanno raccontato la vita all'interno di un regime.

Quello che è stato fatto a Beatrice Arnera è vergognoso e squallido: la storia della nonna e il mondo che non è cambiatoC’è qualcosa di profondamente sbagliato nel modo in cui, ancora oggi, si raccontano e si giudicano le scelte delle donne.