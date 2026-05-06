Rimini celebra l' Europa | Castel Sismondo si illumina di blu e il Consiglio dei Ragazzi si apre all' Unione europea

A Rimini, il castello di Castel Sismondo si illumina di blu in occasione del Maggio Europeo 2026, mentre un incontro straordinario del Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi si svolge con un focus sui temi dell’Unione Europea. Inoltre, nelle scuole superiori si tiene uno spettacolo teatrale dedicato all’Europa. Queste iniziative sono organizzate dal Comune per celebrare l’evento.

Castel Sismondo vestito con i colori della bandiera europea, una seduta straordinaria del Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi dedicata ai temi dell'Unione e uno spettacolo teatrale per le scuole superiori: sono le iniziative con cui il Comune di Rimini partecipa al Maggio Europeo 2026.🔗 Leggi su Riminitoday.it

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