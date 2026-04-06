Un recente provvedimento del Giudice di Pace stabilisce che, in presenza di un bonifico non autorizzato che svuota il conto corrente, la banca ha l'obbligo di rimborsare l'utente. La sentenza si concentra sulla responsabilità dell'istituto bancario nel caso di furto di denaro tramite operazioni non autorizzate. La decisione fornisce chiarimenti sui diritti dei clienti in situazioni di frode bancaria e sulle modalità di tutela offerte dal sistema giudiziario.

Importante sentenza del Giudice di Pace che chiarisce il ruolo della banca in caso di furto di denaro dal conto corrente. Esaminando un caso avvenuto a Empoli è infatti risultato che un istituto di credito è tenuto a rimborsare la vittima se il suo conto viene svuotato mediante bonifico non correttamente autorizzato. Nella sentenza n. 322026 si parla infatti di un correntista che in una notte si è visto sottrarre 2.700 euro dal proprio conto corrente. Servendosi di un bonifico, avvenuto all'alba, i ladri erano riusciti a prosciugargli il conto. Il denaro era stato indirizzato su un conto lituano intestato a un beneficiario mai conosciuto prima. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Ti svuotano il conto con un bonifico? La banca deve rimborsare

Bonifico notturno ruba 2.700 euro: la banca deve rimborsareUn bonifico notturno verso un conto lituano ha svuotato il conto corrente di un cittadino, ma una sentenza del Giudice di Pace di Empoli stabilisce...

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