Un caso di morte per amore ha suscitato discussioni tra gli esperti. La vicenda riguarda una persona che ha perso la vita dopo un episodio legato a sentimenti amorosi. Le autorità stanno indagando sulle cause e sui dettagli di quanto accaduto. Nessun dettaglio aggiuntivo sulle circostanze o sull’identità delle persone coinvolte è stato reso pubblico. La vicenda si inserisce in un quadro di studi sul legame tra emozioni intense e salute.

Milano, 4 giu. (Adnkronos Salute) -?Si può morire per amore? La risposta degli scienziati è sorprendente: in alcuni casi il lutto e il dolore per la perdita di una persona amata possono avere effetti così profondi da compromettere seriamente la salute fisica e mentale, fino ad aumentare il rischio di morte. E c'è anche una sindrome riconosciuta dalla medicina che viene chiamata, non a caso, "sindrome del cuore spezzato". Un tema tornato d'attualità dopo la scomparsa dell'artista franco-iraniana Marjane Satrapi, i cui familiari hanno parlato di una morte avvenuta "di tristezza" poco più di un anno dopo quella del marito. Ma cosa succede davvero al corpo quando il dolore per una perdita diventa insopportabile? E perché, secondo gli esperti, il cuore può risentirne fino a spezzarsi? Sul tema sono stati condotti diversi studi. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Si può morire per amore? Ecco cosa dicono gli esperti dopo il caso Marjane Satrapi

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