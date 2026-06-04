È morta all'età di 56 anni in Francia la scrittrice franco-iraniana, secondo quanto riferito dai familiari. La causa della scomparsa sarebbe legata alla tristezza. La notizia ha suscitato dolore tra i lettori e il mondo culturale. La scrittrice era nota per le sue opere e il suo contributo nel campo della letteratura. Nessun dettaglio è stato fornito sui sintomi o su eventuali interventi medici precedenti.

È scomparsa Marjane Satrapi, lasciando un vuoto in tutti i suoi lettori, ma soprattutto colpendo per le cause della sua scomparsa: la scrittrice franco-iraniana, infatti, “è morta di tristezza”, in Francia a soli 56 anni, come hanno fatto sapere i suoi familiari in un comunicato. Appena un anno fa, a maggio del 2025, era deceduto anche il marito, Mattias Ripa, produttore, attore e sceneggiatore. morto l’8 aprile 2025, ndr), suo marito e amore della sua vita”. Fatale per la donna, dunque, la cosiddetta “sindrome di crepacuore”. La morte per “crepacuore”. Il cuore di Satrapi non ha retto, dunque, al dolore e alla tristezza. La causa della sua scomparsa, come comunicato dai parenti alle agenzie, è quindi riconducibile alla “sindrome di crepacuore”. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Morta di tristezza Marjane Satrapi, cosa significa, quali i sintomi e gli interventi

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