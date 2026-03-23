Ladri d' auto incastrati dalle telecamere | 2 denunciati

Si tratta di un 35enne di nazionalità rumena, domiciliato a Castel Volturno, e di un 42enne di nazionalità pakistana, residente a Pescopagano di Mondragone Si chiude il cerchio per due ladri e scatta la denuncia. A Valle di Maddaloni, i carabinieri della locale stazione hanno denunciato due uomini, ritenuti responsabili, insieme a un terzo soggetto in corso di identificazione, di ricettazione, riciclaggio e possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli. Si tratta di un 35enne di nazionalità rumena, domiciliato a Castel Volturno, e di un 42enne di nazionalità pakistana, residente a Pescopagano di Mondragone. Le indagini hanno preso avvio lo scorso 6 marzo, a seguito del rinvenimento di un’autovettura EVO Cross, con targhe polacche di autovettura oggetto di radiazione e risultata provento di furto a Isernia. 🔗 Leggi su Casertanews.it

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