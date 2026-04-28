Omicidio Florio incastrati dalle telecamere e dalle tracce di sangue in casa | due fermati indagata una donna

Nella serata di ieri, le forze dell'ordine hanno fermato due persone con l'accusa di aver ucciso e nascosto il corpo di un uomo di 66 anni, trovato senza vita in casa. Le indagini hanno portato all'identificazione dei sospetti grazie alle immagini delle telecamere di sorveglianza e alle tracce di sangue rinvenute nell'abitazione. Una donna risulta essere indagata nell'inchiesta.

Nella tarda serata di ieri, 27 aprile, i carabinieri della compagnia di Taormina e del comando provinciale di Catania hanno eseguito due decreti di fermo con l'accusa di omicidio e soppressione di cadavere, in riferimento all'uccisione del 66enne Giuseppe Florio, il cui corpo senza vita è stato.🔗 Leggi su Cataniatoday.it Notizie correlate Ladri d'auto incastrati dalle telecamere: 2 denunciatiSi tratta di un 35enne di nazionalità rumena, domiciliato a Castel Volturno, e di un 42enne di nazionalità pakistana, residente a Pescopagano di... Leggi anche: Assalti ai bancomat nella notte. Ladri incastrati dalle telecamere Contenuti utili per approfondire Omicidio Florio, fermate tre persone incastrate dalle telecamere: svolta nelle indaginiOmicidio a Castiglione di Sicilia: Nella tarda serata del 27 aprile, i Carabinieri della Compagnia di Taormina e del Comando Provinciale di Catania hanno eseguito due decreti di fermo con l’accusa di ... catania.liveuniversity.it Omicidio nel Catanese, svolta nelle indagini: ci sono tre sospettatiCATANIA - Sono stati eseguiti nella tarda serata di ieri, 27 aprile, due decreti di fermo con l'accusa di omicidio e soppressione di cadavere, in ... newsicilia.it