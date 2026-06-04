Si potranno usare le prescrizioni italiane anche nelle farmacie dell’Unione

P er anni la ricetta medica è stata uno dei simboli più concreti dei confini nazionali: valida in Italia, spesso inutilizzabile appena si varcava la frontiera. Ora qualcosa sta cambiando in modo strutturale. Con un nuovo decreto del Ministero della Salute, l’Europa compie un passo decisivo verso una sanità più connessa, in cui anche una prescrizione medica potrà “viaggiare” insieme al paziente. Chi si ammalerà all’estero, chi vive tra due Paesi, chi partirà per lavoro, potrà accedere ai farmaci come se fosse in Italia. Carlo Verdone: «Io vado sempre in farmacia, è uno dei miei luoghi preferiti» X Ricetta medica europea, farmaci anche all’estero. 🔗 Leggi su Iodonna.it

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BBC Breakfast: More Pharmacies in England will be able to prescribe medications in the Autumn

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