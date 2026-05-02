MotoGp fine delle wild card | dal 2027 non si potranno più usare

A partire dal 2027, in MotoGp non sarà più possibile utilizzare le wild card durante le gare. La decisione è stata confermata dopo una serie di riunioni tra gli organizzatori e le autorità del campionato, che hanno approvato un nuovo regolamento. La misura mira a limitare le partecipazioni straordinarie dei piloti non regolarmente iscritti al campionato, che finora avevano potuto entrare in gara con wildcard.

Bologna, 2 maggio 2026 – Finisce l’era delle wild card in MotoGp. Il nuovo cambio regolamentare per il 2027 diventerà una sorta di anno zero, con tutte le case in gara inserite nella stessa fascia di concessioni: significa fine della possibilità di schierare una moto in più per alcuni weekend di gara. Le wild card sono attualmente delle concessioni che permettono a piloti non iscritti al campionato di partecipare a determinate gare, offrendo loro l'opportunità di competere a livello mondiale e di guadagnare visibilità. Da un lato, le wild card rappresentavano una possibile porta d'ingresso per giovani talenti e piloti emergenti, ma dall’altro servivano ai team per mettere in pista nuovi aggiornamenti e testarli direttamente per avere un immediato riscontro tecnico nello sviluppo della moto.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - MotoGp, fine delle wild card: dal 2027 non si potranno più usare Notizie correlate Leggi anche: MotoGP, nuove regole dal 2027: stop wild card e blocco sviluppo MotoGP, vietate le wild card a partire dal 2027. Niente debutto anticipato per i nuovi prototipiI vari incontri della Grand Prix Commission andati in scena tra marzo e aprile hanno portato ad un importante aggiornamento del regolamento sportivo... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: MotoGp, stop alle wild card nel 2027: le decisioni della Commissione Gran Premi; Pedrosa 'smette': Basta wild card, sono felice da collaudatore - News - MotoGP; MotoGP | Ecco come potrebbe cambiare il panorama delle bibite energetiche; Yamaha in crisi nera: Augusto Fernandez a Jerez per rianimare il travagliato progetto V4. MotoGp, fine delle wild card: dal 2027 non si potranno più usareLa MotoGp elimina le wild card in gara dal 2027: niente moto extra in base alle concessioni. E nel 2026 non si potrà provare la nuova moto 850cc durante i fine settimana. Restano invece intatte le reg ... sport.quotidiano.net Dal 2027 spariscono le wild card in MotoGP e già dal 2026 stop all’uso delle moto 850cc nei weekend di garaLa MotoGP si prepara a una piccola rivoluzione regolamentare in vista del 2027: la Grand Prix Commission ha ufficializzato l’eliminazione delle wild card nella classe regina a partire dalla stagione d ... motorbox.com Misterhelmet Magazine. . 110 Gran Premi, 54 cadute, 2 podi. La incredibile statistica di Mir. Un dietro le quinte delle comunicazioni tra piloti e giornalisti che fa sorridere. #misterhelmet #MotoGP #AlexLowes #RaceStats #MotorsportMoments #PilotLife - facebook.com facebook MotoGP, GP Spagna a Jerez: orari tv, ultime news e albo d’oro #SkyMotori #SkyMotoGP #MotoGP #SpanishGP x.com