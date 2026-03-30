Il Consiglio dell'Unione Europea ha approvato una riforma che permetterà alle eurodeputate in maternità di delegare il voto, senza essere considerate assenti. Le nuove norme entreranno in vigore nel 2029. Recentemente, sui social è circolata una foto di un’ eurodeputata italiana dei Verdi con la figlia in braccio.

C ’è una foto che ha fatto il giro dei social nelle scorse settimane. Cristina Guarda, eurodeputata italiana dei Verdi in Parlamento con la figlia in braccio. Un’immagine che dice già tanto pur senza bisogno di didascalie: la fatica di essere presenti, il peso di dover scegliere, la normalità di una vita che continua anche se si lavora dentro alle aule istituzionali. Oltre a questo, però, quella foto è diventata suo malgrado il simbolo di una battaglia che durava da anni: il diritto delle parlamentari europee di non essere considerate assenti quando diventano madri, di non dover scegliere tra il mandato ricevuto dai cittadini e la genitorialità. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Il Consiglio dell'Unione Europea ha approvato una riforma storica: le eurodeputate in maternità potranno delegare il proprio voto, senza essere considerate assenti. Le nuove regole entreranno in vigore nel 2029

Articoli correlati

Le nuove auto senza radio FM: il piano del governo fermato dall’Unione europeaLa radio in auto, compagna fedele di generazioni di automobilisti, potrebbe presto diventare un ricordo del passato.

Leggi anche: Voli, aumentano i prezzi per il caro-carburante: da Air France a Klm, ecco tutte le nuove tariffe (e da quando entreranno in vigore)

Una selezione di notizie su Unione Europea

Temi più discussi: Lille ospiterà la nuova Autorità doganale dell'UE; Consiglio europeo, chi è causa del suo mal, pianga sé stesso; Gruppo Misure strutturali e regioni ultraperiferiche; L’agenda dei lavori delle istituzioni europee dal 16 al 29 marzo 2026.

Eu Inc: verso un regime giuridico unico per le imprese dell’UnioneSostegno al multilateralismo, condanna delle azioni di Iran e Israele, risposte alla crisi energetica, rimuovere le barriere interne al mercato con l’iniziativa 28°regime. (ANSA) ... ansa.it

Consiglio europeo, 19 marzo 2026, Ucraina1. Il Consiglio europeo ha proceduto a uno scambio di opinioni con Volodymyr Zelenskyy, presidente dell'Ucraina. 2. Il Consiglio europeo ha discusso degli ultimi sviluppi per quanto riguarda l'Ucraina ... consilium.europa.eu

Fuori dal coro. . Grilli, locuste e vermi nel piatto: l'Unione europea ha finanziato con milioni di euro la produzione e la vendita di diversi prodotti derivati dagli insetti che, però, si sono rivelati dei veri e propri flop! Il servizio di Cristina Autore a #Fuoridalcoro - facebook.com facebook

Per rilanciare l'azione di governo dopo la sconfitta al referendum, esponenti della maggioranza tornano a parlare dei centri in Albania come modello per l'Unione europea. Peccato non dicano che quei centri, al momento, non sarebbero conformi alla disciplin x.com