Si ribalta con un escavatore soccorso dai Vigili del Fuoco

Da anteprima24.it 19 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa mattina, a Omignano in località Pagliarole, un uomo di 58 anni è rimasto incastrato sotto un piccolo escavatore mentre si trovava sul luogo. I Vigili del Fuoco sono intervenuti prontamente per soccorrerlo e liberarlo dall’attrezzo. Le operazioni di salvataggio sono durate alcuni minuti prima di riuscire a estrarlo e consegnarlo alle cure dei sanitari. La dinamica dell’incidente è in fase di accertamento.

Tempo di lettura: < 1 minuto Questa mattina ad Omignano (Sa) in località Pagliarole, un uomo di 58 anni è rimasto incastrato sotto un piccolo escavatore. Sul posto sono giunti caschi rossi di Vallo della Lucania, i Carabinieri di Sessa Cilento, la Misericordia, l’automedica della Misericordia di Ascea e il Sindaco di Omignano Raffaele Mondelli. Il malcapitato, dopo essere stato affidato ai sanitari, è stato trasportato al campo sportivo vicino per poi essere elitrasportato dall’elicottero del 118 presso l’ospedale San Leonardo di Salerno, ferito per i traumi dovuti allo schiacciamento. Alle forze dell’ordine le eventuali indagini. L'articolo proviene da Anteprima24.🔗 Leggi su Anteprima24.it

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