Si ribalta con un escavatore soccorso dai Vigili del Fuoco

Questa mattina, a Omignano in località Pagliarole, un uomo di 58 anni è rimasto incastrato sotto un piccolo escavatore mentre si trovava sul luogo. I Vigili del Fuoco sono intervenuti prontamente per soccorrerlo e liberarlo dall’attrezzo. Le operazioni di salvataggio sono durate alcuni minuti prima di riuscire a estrarlo e consegnarlo alle cure dei sanitari. La dinamica dell’incidente è in fase di accertamento.

Tempo di lettura: < 1 minuto Questa mattina ad Omignano (Sa) in località Pagliarole, un uomo di 58 anni è rimasto incastrato sotto un piccolo escavatore. Sul posto sono giunti caschi rossi di Vallo della Lucania, i Carabinieri di Sessa Cilento, la Misericordia, l’automedica della Misericordia di Ascea e il Sindaco di Omignano Raffaele Mondelli. Il malcapitato, dopo essere stato affidato ai sanitari, è stato trasportato al campo sportivo vicino per poi essere elitrasportato dall’elicottero del 118 presso l’ospedale San Leonardo di Salerno, ferito per i traumi dovuti allo schiacciamento. Alle forze dell’ordine le eventuali indagini. L'articolo proviene da Anteprima24.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Si ribalta con un escavatore, soccorso dai Vigili del Fuoco Notizie correlate Si ribalta con l’auto, si perde nel bosco e resta bloccato nella vegetazione: salvato dai Vigili del FuocoUn automobilista si è ribaltato con l’auto nelle campagne di Cercemaggiore (Campobasso) e dopo l'incidente si è allontanato finendo bloccato in una... L'autocisterna si ribalta sull'E45, circolazione in tilt: delicate operazioni di soccorso dei Vigili del fuocoL'E45 in tilt nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 23 febbraio, a causa di un incidente che ha coinvolto una autocisterna che si è ribaltata, illeso... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Scontro tra due auto a Lissone, una si ribalta: soccorso anche un bambino di 1 anno; Bmw si ribalta nei campi dopo incidente: ragazza soccorsa dall'elicottero e trasportata al Niguarda; Fuoristrada si ribalta su un fianco: feriti i due occupanti, estratti dai vigili del fuoco; Due incidenti nella notte tra Amelia e Terni. Auto si ribalta e prende fuoco sulla Amerina. Arzachena, furgoncino si ribalta sulla statale: 1 feritoArzachena. I Vigili del fuoco di Arzachena sono intervenuti alle 2 del mattino sulla strada statale 166, poco prima dell'incrocio verso Cannigione, ... olbia.it Auto si ribalta in superstrada: un mortoIntervento di Vigili del fuoco e 118; due occupanti nel veicolo: uno non ce l’ha fatta Nel tardo pomeriggio, intorno alle ore 17.30, i Vigili del fuoco sono intervenuti lungo la SS77 var, in prossimit ... youtvrs.it A un mese dal cedimento, le verifiche dei vigili del fuoco non hanno escluso possibili danni strutturali. Per questo Tursi ha proposto una nuova soluzione temporanea da maggio, La Rondine in piazza Solari. Le famiglie, però, chiedono le tempistiche per torna - facebook.com facebook Nuovi automezzi per l'antincendio aeroportuale al Corpo nazionale dei #vigilidelfuoco: consegnati 11 Dragon X6 TEP NEO Euro 6. Più efficienza, rapidità d’intervento e sicurezza negli scali a maggiore traffico t.me/vigilidelfuoco… x.com