Varese vaga in stato confusionale nel bosco | salvata dai vigili del fuoco

Una donna si è smarrita in una zona boschiva di difficile accesso a Varese ed è stata trovata in stato confusionale dai vigili del fuoco. I soccorritori l’hanno raggiunta e accompagnata fuori dal bosco, successivamente consegnandola alle cure del personale sanitario. L’intervento si è concluso senza ulteriori complicazioni. La donna si trovava da sola in un’area isolata prima che venisse rintracciata.

Varese, 2 maggio 2026 – Una donna in stato confusionale, che si era smarrita in una zona boschiv a impervia, è stata soccorsa dai vigili del fuoco che l’hanno poi affidata alle cure del personale sanitario. E’ accaduto questo pomeriggio, sabato 2 maggio, poco dopo le 16.00 e nei pressi di via Monte Generoso, alla periferia di Varese. La donna si trovava in un canale ed è stata raggiunta dal Nucleo SAF (soccorso Speleo Alpino Fluviale) dei vigili del fuoco, che la hanno tranquillizzata e adagiata su una barella. Successivamente, utilizzando anche tecniche di manovra su corda, sono riusciti a portarla fuori dalla zona impervia, mettendola al sicuro e affidandola quindi alle cure del personale sanitario.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Varese, vaga in stato confusionale nel bosco: salvata dai vigili del fuoco Notizie correlate Vaga nel traffico in stato confusionale: il commovente finale tra le braccia del maritoVagava tra le auto in transito senza una meta precisa, attraversando ripetutamente la carreggiata senza alcuna percezione del pericolo. Cade nel Tevere da Ponte Sisto: donna salvata dai vigili del fuoco a RomaIntervento di soccorso questa mattina a Roma per una donna caduta nel Tevere da Ponte Sisto.