Si ferma per far attraversare i pedoni auto centrata da un mezzo di AnconAmbiente | c' è un ferito

Nel tardo pomeriggio di oggi, in via Giordano Bruno, un'auto ferma per far attraversare i pedoni è stata colpita da un mezzo di AnconAmbiente. L'incidente si è verificato intorno alle 17.30 e ha causato un ferito. La vettura si trovava in sosta, mentre il veicolo di AnconAmbiente l’ha tamponata con forza. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine per i rilievi.

ANCONA - Incidente nel tardo pomeriggio di oggi, intorno alle 17.30, in via Giordano Bruno. Un'auto che si era fermata per consentire l'attraversamento di alcuni pedoni è stata tamponata violentemente da un mezzo di AnconAmbiente. Ad avere la peggio è stato il conducente della vettura, un uomo di. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

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Man stops Bus for pedestrian to walk across the street

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